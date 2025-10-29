Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:08, 29 октября 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

Водитель грузовика Милена Гонсалес показала фигуру в красном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 569 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», показала кадры с отдыха. На одном из них она продемонстрировала грудь крупным планом, а на другом позировала в полный рост в красном бикини на песчаном пляже. Комплект состоял из топа с треугольными чашками с объемным цветочным декором и V-образных трусов с заниженной талией.

Также сетевая знаменитость надела белую панаму, солнцезащитные очки и золотистые украшения и нанесла коричневую помаду на губы.

Ранее 43-летний арбитр Клаудия Романи, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», разделась на массаже до стрингов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости