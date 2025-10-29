«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

Водитель грузовика Милена Гонсалес показала фигуру в красном бикини

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 569 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», показала кадры с отдыха. На одном из них она продемонстрировала грудь крупным планом, а на другом позировала в полный рост в красном бикини на песчаном пляже. Комплект состоял из топа с треугольными чашками с объемным цветочным декором и V-образных трусов с заниженной талией.

Также сетевая знаменитость надела белую панаму, солнцезащитные очки и золотистые украшения и нанесла коричневую помаду на губы.

Ранее 43-летний арбитр Клаудия Романи, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», разделась на массаже до стрингов.