14:38, 29 октября 2025Культура

Шнуров одной фразой ответил на вопрос о русских мотивах в своих песнях

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что русские мотивы всегда будут в его творчестве
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о русских мотивах в своем творчестве. Его слова приводит ТАСС.

«Русские мотивы зачастую звучат в моих песнях, и это неизбежно, потому что я русский», — заявил Шнуров в преддверии выхода своего нового альбома «Поролоновая свадьба». Артист подчеркнул, что по этой причине он никогда не сможет «избавиться» от русских мотивов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Шнуров зарабатывает от 12 миллионов рублей за выступление. Он уточнил, что исполнитель получает до 20 миллионов рублей за корпоративы и является одним из самых дорогих артистов отечественного шоу-бизнеса.

