Культура
16:05, 29 октября 2025Культура

Шуфутинский назвал возлюбленную женой

«Звездач»: 77-летний Михаил Шуфутинский назвал Светлану Уразову женой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Звездач»

77-летний российский шансонье и певец Михаил Шуфутинский назвал свою возлюбленную Светлану Уразову, которая младше исполнителя почти на 30 лет, женой. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Это не моя подруга, это моя жена!» — заявил Шуфутинский во время общения с журналистами. При этом подробности о торжестве он раскрывать не стал.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем. Певец признался, что этим летом не смог полноценно отдохнуть, так как даже в отпуске фанаты требовали спеть про 3 сентября и Пальма-де-Майорку.

