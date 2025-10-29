Сидни Суини посоветовали в 16 лет улучшить внешность с помощью ботокса

Актриса Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в 16 лет

Американская актриса Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в начале карьеры. Интервью публикует Variety.

По ее словам, один из членов съемочной команды посоветовал ей улучшить внешность с помощью ботокса. «У меня были очень тяжелые брови. Кто-то сказал мне, что нужно исправить лицо, иначе я ничего не добьюсь. Мне нужно было сделать укол ботокса. Мне было 16 лет!» — призналась она.

В то же время звезда популярного телесериала «Эйфория» заявила, что она никогда не обращалась к пластическим хирургам и косметологам. «Я никогда ничего не делала. Я просто боюсь игл. Никаких татуировок. Ничего. Я буду стареть красиво», — подчеркнула знаменитость.

В декабре 2023 года Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе.