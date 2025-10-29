Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:17, 29 октября 2025Ценности

Сидни Суини посоветовали в 16 лет улучшить внешность с помощью ботокса

Актриса Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в 16 лет
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в начале карьеры. Интервью публикует Variety.

По ее словам, один из членов съемочной команды посоветовал ей улучшить внешность с помощью ботокса. «У меня были очень тяжелые брови. Кто-то сказал мне, что нужно исправить лицо, иначе я ничего не добьюсь. Мне нужно было сделать укол ботокса. Мне было 16 лет!» — призналась она.

В то же время звезда популярного телесериала «Эйфория» заявила, что она никогда не обращалась к пластическим хирургам и косметологам. «Я никогда ничего не делала. Я просто боюсь игл. Никаких татуировок. Ничего. Я буду стареть красиво», — подчеркнула знаменитость.

В декабре 2023 года Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости