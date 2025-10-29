Слежка ФСБ за планировавшим теракт россиянином попала на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Ставрополье

Слежка за фигурантом дела о подготовке теракта в Ставропольском крае, а также его задержание попали на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах видно, как мужчина делает покупки в магазинах и торговой точке, после он показан в безлюдном месте на улице около оборудованного тайника, после чего оказывается задержан.

На видео мужчина признался, что около полугода назад предложил на форуме в интернете свою помощь в разведке данных. Последним заданием от куратора стала покупка компонентов для самодельного взрывного устройства и совершение теракта в Георгиевске. Далее мужчина показал компоненты из тайника.

О срыве плана подрыва транспортного объекта на Ставрополье стало известно ранее 29 октября. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Фигуранту также грозит статья о госизмене. Он взят под стражу.