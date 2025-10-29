Силовые структуры
10:39, 29 октября 2025Силовые структуры

Слежка ФСБ за планировавшим теракт россиянином попала на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Ставрополье
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Слежка за фигурантом дела о подготовке теракта в Ставропольском крае, а также его задержание попали на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах видно, как мужчина делает покупки в магазинах и торговой точке, после он показан в безлюдном месте на улице около оборудованного тайника, после чего оказывается задержан.

На видео мужчина признался, что около полугода назад предложил на форуме в интернете свою помощь в разведке данных. Последним заданием от куратора стала покупка компонентов для самодельного взрывного устройства и совершение теракта в Георгиевске. Далее мужчина показал компоненты из тайника.

О срыве плана подрыва транспортного объекта на Ставрополье стало известно ранее 29 октября. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Фигуранту также грозит статья о госизмене. Он взят под стражу.

