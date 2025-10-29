Медведчук: Зеленский может спасти бойцов ВСУ, отдав приказ сложить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский может спасти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в котлы в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте движения «Другая Украина».

По его словам, для этого Зеленскому необходимо отдать украинским военнослужащим приказ сложить оружие. Медведчук выразил мнение, что такой шаг вместе с тем придаст огромный импульс переговорному процессу.

«Сейчас воинам ВСУ нужно подумать о своих жизнях, если ошалевшее от коррупции командование о них не думает. Президент России Владимир Путин указал путь, который сохранит им жизнь, и ради себя и своих близких им стоит этим воспользоваться», — заключил политик.