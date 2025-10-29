Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:10, 29 октября 2025Россия

Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

Собянин: За ночь на подлете к Москве перехватили 7 беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вечером 28 октября и ночью 29 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 7 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Сообщение о первых трех сбитых БПЛА появилось в канале градоначальника в 21:03 по московскому времени 28 октября. Затем об отражении атак беспилотников Собянин сообщил в 1:38, 1:44 и 3:18 следующего дня.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник.

Вечером 28 октября силы ПВО сбили 57 дронов над российскими регионами за три часа. Под удар попали Брянская, Ростовская, Калужская, Тульская области, а также Московский регион и Курская область.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

    Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

    Воры занялись сексом на веранде популярного ресторана

    Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

    Мужчина отказался пробовать с партнершей свой фетиш по неочевидной причине

    Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе бренда нижнего белья

    Возможность запрета выдачи шенгенских туристических виз для россиян оценили

    В европейских странах заявили о неготовности к притоку украинских мужчин-беженцев

    Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости