Спецпредставитель Путина оценил перспективы мира на Украине

Дмитриев заявил, что Россия находится на пути к миру в конфликте на Украине

Россия находится на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Мы находимся на пути к миру, и, как миротворцы, нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему пониманию друг друга», — сказал Дмитриев.

Также он подчеркнул, что Москва стремится не допустить расширения конфликта. При этом, по словам главы РФПИ, именно инвестиции и кооперация должны стать инструментами укрепления взаимопонимания и безопасности в мире.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия и Украина близки к завершению конфликта. Он отметил, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта». По его словам, прекращение огня является временным решением и может быть нарушено.