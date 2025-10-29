Россия
10:57, 29 октября 2025

Спикера Думы в российском городе уволили с военной службы с присвоением звания

Спикера Думы в Воронеже Дьяченко уволили с военной службы в звании полковника
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Андрей Дьяченко»

Спикера городской Думы в Воронеже Андрея Дьяченко уволили с военной службы с присвоением звания полковника. Об этом сообщили в гордуме, передает портал «Площадь выбор думающих».

В палате парламента в российском городе уточнили, что подобное решение было принято в связи с избранием Дьяченко депутатом представительного органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим полномочия на постоянной основе.

Отмечалось, что спикер Воронежской гордумы является Героем России, он участвовал в боевых действий в Сирии.

До этого сообщалось, что в Якутии многодетному депутату пообещали штраф за совет жене. Россиянин поделился, что рекомендовал супруге не рожать шестого ребенка.

Тогда автор законопроекта — депутат Иван Луцкан допустил подобный исход, намекнув, что если не хочешь снова становится родителем, то нужно предохраняться.

