Спикера Думы в российском городе уволили с военной службы с присвоением звания

Спикера Думы в Воронеже Дьяченко уволили с военной службы в звании полковника

Спикера городской Думы в Воронеже Андрея Дьяченко уволили с военной службы с присвоением звания полковника. Об этом сообщили в гордуме, передает портал «Площадь выбор думающих».

В палате парламента в российском городе уточнили, что подобное решение было принято в связи с избранием Дьяченко депутатом представительного органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим полномочия на постоянной основе.

Отмечалось, что спикер Воронежской гордумы является Героем России, он участвовал в боевых действий в Сирии.

