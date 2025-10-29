США сократят военное присутствие в стране НАТО

США уведомили, что сократят военное присутствие в Румынии

США уведомили Бухарест, что сократят свое военное присутствие в Румынии. Об этом сообщает румынское Минобороны, передает ТАСС.

«Минобороны было информировано об изменении численности части американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО как части процесса пересмотра глобального позиционирования военных сил США», — указали в оборонном ведомстве.

В министерстве пояснили, что американская сторона прекратит ротацию одной из бригад, часть которой дислоцирована в Румынии.

Ранее источники британской газеты The Times сообщили, что европейские страны хотят добиться размещения американской боевой авиации в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.