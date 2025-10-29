Стало известно о массированной атаке на Одесскую область

В Одесской области повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура

Одесская область в ночь на среду, 29 октября, подверглась массированной атаке. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» в Telegram.

В результате были повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информация об их количестве, а также местах расположения не раскрывается.

Кроме того, под ударом оказалась Черниговская область. Утром 29 октября в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее стало известно о мощном пожаре в Харьковской области. Он произошел на складе Вооруженных сил Украины в Чугуеве.