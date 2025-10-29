Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:05, 29 октября 2025Бывший СССР

На складе ВСУ начался мощный пожар после ударов «Гераней»

RusVesna: На складе ВСУ в Чугуеве начался мощный пожар после ударов «Гераней»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

На складе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве начался мощный пожар после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Об этом этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Местные каналы сообщают минимум о шести взрывах на складе предприятия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

    В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

    Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

    В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

    Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

    В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

    Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

    Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости