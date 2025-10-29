Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС охвачен военной лихорадкой

Страны Европейского союза (ЕС) охвачены военной лихорадкой и активно готовятся к большой войне. С таким заявлением в эфире передачи «Борцовский час» на YouTube выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Евросоюз, Брюссель действительно охвачены военной лихорадкой, это не вопрос. Поэтому, когда речь идет о мобилизации 60 миллиардов евро из средств европейского народа на вооружение украинской армии или об отправке 130 миллиардов евро на Украину», — сказал венгерский министр.

По мнению Сийярто, такое финансирование Украины и массовую милитаризацию «трудно назвать чем-то иным, кроме подготовки к войне».

Ранее Сийярто назвал условие достижения мира в Европе. Дипломат подчеркнул, что для этого Россия и США должны достичь соглашения.