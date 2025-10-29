Судьбу снесшего на внедорожнике толпу россиян водителя определили

В Краснодарском крае суд арестовал водителя, влетевшего в толпу на «Ниве»

В Краснодарском крае суд арестовал 22-летнего местного жителя, который на внедорожнике «Нива» врезался в толпу в станице Ленинградской. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей два месяца, до 26 декабря. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ.

Ночью 26 октября около ночного клуба в станице Ленинградской произошел конфликт между местными жителями. В результате пьяный водитель «Нивы» врезался в припаркованную Lada, а потом наехал на двух молодых людей 24 и 20 лет. 20-летний пострадавший был госпитализирован. Инцидент попал на видео.