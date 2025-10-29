Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:34, 29 октября 2025Силовые структуры

Судьбу снесшего на внедорожнике толпу россиян водителя определили

В Краснодарском крае суд арестовал водителя, влетевшего в толпу на «Ниве»
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Краснодарском крае суд арестовал 22-летнего местного жителя, который на внедорожнике «Нива» врезался в толпу в станице Ленинградской. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей два месяца, до 26 декабря. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ.

Ночью 26 октября около ночного клуба в станице Ленинградской произошел конфликт между местными жителями. В результате пьяный водитель «Нивы» врезался в припаркованную Lada, а потом наехал на двух молодых людей 24 и 20 лет. 20-летний пострадавший был госпитализирован. Инцидент попал на видео.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости