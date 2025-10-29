Экономика
Российский проект по сжижению газа заморозили

ЯТЭК отказалась от строительства завода СПГ в Якутии ради майнинга криптовалют
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба ЯТЭК

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) объявила о заморозке проекта по сжижению природного газа «Якутский СПГ» мощностью 17,7 миллиона тонн в год. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте предприятия.

Теперь ЯТЭК хочет использовать собственные запасы газа для производства электроэнергии, которую потратят на центры обработки данных, майнинг и облачные вычисления.

В компании подчеркнули, что цифровыми объектами будут управлять ее партнеры, заинтересованные в долгосрочных поставках газа и развитии в регионе цифровой инфраструктуры. На первом этапе они создадут мощности общей генерации на 200 мегаватт. Какие именно структуры задействованы в проекте, не сообщается.

Как пишет «Коммерсантъ», решение об остановке СПГ-проекта было ожидаемым. Еще в прошлом году «Якутский СПГ» был внесен в санкционный список США, что сделало реализацию проекта малореальной. У ЯТЭК не было соответствующих компетенций по строительству, а поставка оборудования, трейдинг и финансирование тоже оказались гораздо сложнее, чем ожидалось на стадии подготовки к нему.

Независимый эксперт Александр Собко назвал принятое компанией решение логичным. Новый проект выглядит интересно, и в случае успеха его можно будет масштабировать в других регионах страны.

