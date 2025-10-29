Интернет и СМИ
Такер Карлсон высказался о принадлежности Крыма

Журналист Такер Карлсон: Запад притворяется, что Крым принадлежит Украине
Марина Совина
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные политики демонстрируют неадекватность, утверждая, что Крым находится в составе Украины. Об этом он высказался в интервью RTVI US на YouTube.

Карлсон высказался о принадлежности Крыма и подчеркнул, что Запад притворяется по этому вопросу.

«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — отметил он.

Журналист добавил, что необоснованные заявления западных политиков о возможном обрушении российской экономики нужны только для поддержки Киева со стороны Европы и США.

Еще в 2024 году Карлсон заявлял, что Крым вошел в состав России в результате демократического референдума. «Я бы сказал, это демократический процесс», — добавил он.

