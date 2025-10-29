Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:36, 29 октября 2025Наука и техника

Технологии «Буревестника» применили в космических программах

Путин: Технологии ракеты «Буревестник» применили в космических программах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Технологии, которые применили в крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», уже используют в космических программах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что наработки проекта можно применять для решения проблем обеспечения энергией Арктики и в лунной программе.

«Даже сейчас радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах», — сказал Путин.

Материалы по теме:
«Наша сила — самый мощный аргумент» Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
«Наша сила — самый мощный аргумент»Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
15 мая 2025
«Отец мною доволен» Сын Хрущева создавал лучшие ракеты в СССР. Почему он закончил жизнь в США?
«Отец мною доволен»Сын Хрущева создавал лучшие ракеты в СССР. Почему он закончил жизнь в США?
2 июля 2025

Он добавил, что создание «Буревестника» — это прорыв в науке и народном хозяйстве в будущем, а не только в повышении обороноспособности страны.

В сентябре 2024 года глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что создаваемый в России ядерный буксир «Зевс» сможет добраться до среднего космоса. К нему относят Венеру, Марс и пояс астероидов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    В России ответили на обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Россиянка вынесла в рукаве косметику из duty free на 26 тысяч рублей и попала на камеру

    В Госдуме предложили зачислять пенсию иноагентам на спецсчета

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости