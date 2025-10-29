Трамп пообещал урегулировать еще один конфликт

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном заявил о намерении урегулировать конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает Reuters.

«Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно было бы сделать, чтобы это уладить», — отметил глава Белого дома.

Корейская война проходила в период с 1950 по 1953 год. С начала специальной военной операции (СВО) на Украине западные аналитики все чаще сравнивают происходящее с событиями в Корее, обсуждая «корейский сценарий» как один из возможных вариантов урегулирования.

В интервью «Ленте.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отметил, что СВО отличается от корейской войны по «происхождению, международному контексту и интенсивности». По его словам, так называемый корейский сценарий «звучит красиво», но он контрпродуктивен, поскольку не учитывает специфики украинского кризиса и лишь отсрочит эскалацию.