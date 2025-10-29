Мир
11:45, 29 октября 2025

Трамп сделал признание

Трамп признался, что не подозревал о количестве мировых конфликтов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что не подозревал о большом количестве существующих международных конфликтов. Слова главы государства передает Reuters.

«Мне очень повезло, что я смог решить столько мировых проблем. Я даже не подозревал, что их так много. Никто не знал, что есть государства, находящиеся в состоянии войны, которые теряли миллионы и миллионы своих людей», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, США удалось справиться со «всеми этими проблемами», за исключением конфликта на Украине. Однако он выразил уверенность в том, что ему удастся урегулировать украинский кризис.

Ранее Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном заявил, что намерен разрешить конфликт на Корейском полуострове.

