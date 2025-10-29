Мир
08:17, 29 октября 2025Мир

Трамп высказался об угрозах перемирию в Газе

Трамп: Ничто не угрожает достигнутому перемирию в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Достигнутому перемирию в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС ничто не угрожает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Ничто не будет ставить под угрозу [режим прекращения огня в анклаве]», — отметил американский лидер.

Комментируя новые удары израильских военно-воздушных сил по Газе, Трамп отметил, что у Израиля «есть право делать это», так как этот шаг не угрожает перемирию.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

