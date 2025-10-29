Ценности
16:52, 29 октября 2025

Трампу подарят яблоки с его лицом

Дональду Трампу подарят яблоки с его лицом на саммите АТЭС в Южной Корее
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту США Дональду Трампу решили преподнести неожиданный подарок. Об этом говорилось в эфире радиостанции YTN.

Губернатор провинции Кенсан-Пукто в Южной Корее Ли Чхоль рассказал, что собирается подарить американскому лидеру яблоки с его лицом. Известно, что Трамп посетил страну в рамках саммита АТЭС.

«Мы приготовили яблоки с вырезанным на них изображением лица Трампа и символом саммита», — пояснил собеседник радиостанции.

На саммите АТЭС Дональд Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что разрешение конфликта между Россией и Украиной стало тем единственным, что он пока не сделал, и пообещал, что это будет сделано.

.
