Туристов попросили одеваться скромнее в Таиланде

Туристов попросили вести себя уважительно в Таиланде во время траура

После ухода из жизни королевы-матери Сирикит туристов в Таиланде попросили одеваться скромнее и вести себя уважительно во время траура. Об этом говорится в объявлении на сайте Управления Таиланда по туризму (ТАТ).

Уточняется, что все достопримечательности продолжат работу в обычном режиме, как и транспорт, рестораны, магазины. Кроме того, местные заведения продолжат проводить различные развлекательные мероприятия, однако их формат будет скорректирован. Закрыты будут лишь Большой дворец и Храм Изумрудного Будды в Бангкоке — с 26 октября по 8 ноября там будут проходить похоронные церемонии.

Местных жителей власти попросили носить одежду черного цвета, либо неярких оттенков в течение 90 дней. Также иностранцев призвали воздержаться от коротких шорт и открытой обуви при посещении траурных мероприятий. При этом власти подчеркнули, что не ждут от туристов полного понимания всех традиций, однако стремление к этому покажет солидарность с народом Таиланда.

Сирикит не стало 24 октября в возрасте 93 лет после продолжительной болезни. В последние годы мать нынешнего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорнана редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.