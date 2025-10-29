Украина объявила об ухудшении дипотношений с одной страной

Сибига: Украина закрывает посольство страны на Кубе

Украина закроет посольство страны на Кубе в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, его заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы внешнеполитического ведомства.

«В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», — говорится в сообщении. Сибига подчеркнул, что такой шаг не является внезапным, учитывая тесные отношения латиноамериканской страны и России.

Ранее Куба отвергла обвинения в участии в конфликте на Украине. В МИД страны указали, что кубинские военные не участвуют в боевых действиях на Украине. В ведомстве также отметили, что информацию о якобы участии Кубы в украинском конфликте распространили некоторые СМИ еще в 2023 году, при этом никаких доказательств предоставлено не было.