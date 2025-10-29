Более 100 мобилизованных в 95 бригаду ВСУ отправят на передовую Сумской области

Более ста мобилизованных из учебного центра 95-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят отправить на передовую в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинское командование продолжает попытки восстановить боеспособность 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. «В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных», — подчеркнул он.

Информатор агентства добавил, что солдаты прошли двухмесячный курс подготовки.

Ранее сообщалось, что в Сумскую область перебросили имеющие в арсенале РСЗО HIMARS подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. «Бригада вооружена западными образцами самоходной артиллерии, такими как САУ Archer (Швеция), PzH2000 (Германия), а также РСЗО HIMARS (США)», — рассказал источник.