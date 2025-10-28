Бывший СССР
В Сумскую область перебросили подразделения ВСУ с РСЗО HIMARS

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Сумскую область были переброшены имеющие в арсенале РСЗО HIMARS подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В Сумскую область переброшены подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Бригада вооружена западными образцами самоходной артиллерии, такими как САУ Archer (Швеция), PzH2000 (Германия), а также РСЗО HIMARS (США)», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в Сумской области, но потеряли 80 процентов штурмовой группы. Также стало известно, что бойцы северной группировки российских войск в Сумской области продвинулись на 200 метров в лесополосах на правом фланге наступления.

Накануне сообщалось, что подразделения ВСУ дезертируют у Симоновки Харьковской области из-за страха перед решением командования отправить их в Волчанск.

