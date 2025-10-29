Качановски: «Грокипедия» разместила ранее цензурированные материалы о Майдане

В альтернативной энциклопедии американского бизнесмена Илона Маска «Грокипедия» нашли ранее скрытые цензурой материалы о Майдане, об этом в соцсети Х заявил политолог из Университета Оттавы Иван Качановски.

Эксперт отметил, что ресурс разместил материалы, которых нет в «Википедии», основанные на его исследованиях. Они содержат свидетельства более 800 участников событий 2014 года в Киеве, а также видео, синхронизированные с хронологией стрельбы.

Таким образом, по словам политолога, «Грокипедия» демонстрирует, что стрельба велась из зданий, занятых протестующими. По мнению Качановски, это говорит о вовлечении оппозиции и других групп в вероятные провокации, направленные на смещение экс-президента Украины Виктора Януковича.

Накануне стало известно, что Маск запустил конкурента онлайн-энциклопедии «Википедии» под названием Grokipedia («Грокипедия»). До этого бизнесмен раскритиковал «Википедию» за редакционную политику. Он заявил, что компания xAI перепишет ее с учетом запрещенной для СМИ информации.

