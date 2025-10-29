Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 29 октября 2025Бывший СССР

В альтернативной энциклопедии Маска нашли ранее скрытые цензурой материалы о Майдане

Качановски: «Грокипедия» разместила ранее цензурированные материалы о Майдане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В альтернативной энциклопедии американского бизнесмена Илона Маска «Грокипедия» нашли ранее скрытые цензурой материалы о Майдане, об этом в соцсети Х заявил политолог из Университета Оттавы Иван Качановски.

Эксперт отметил, что ресурс разместил материалы, которых нет в «Википедии», основанные на его исследованиях. Они содержат свидетельства более 800 участников событий 2014 года в Киеве, а также видео, синхронизированные с хронологией стрельбы.

Таким образом, по словам политолога, «Грокипедия» демонстрирует, что стрельба велась из зданий, занятых протестующими. По мнению Качановски, это говорит о вовлечении оппозиции и других групп в вероятные провокации, направленные на смещение экс-президента Украины Виктора Януковича.

Накануне стало известно, что Маск запустил конкурента онлайн-энциклопедии «Википедии» под названием Grokipedia («Грокипедия»). До этого бизнесмен раскритиковал «Википедию» за редакционную политику. Он заявил, что компания xAI перепишет ее с учетом запрещенной для СМИ информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    iPhone 20 получит уникальную камеру

    Руководители российских компаний пожаловались на усталость

    Минпросвещения прокомментировало данные о массовых обращениях учителей из-за зарплат

    В альтернативной энциклопедии Маска нашли ранее скрытые цензурой материалы о Майдане

    В радиоперехватах ВСУ услышали признания в убийстве мирных жителей

    Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

    Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

    Воры занялись сексом на веранде популярного ресторана

    Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости