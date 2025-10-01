Интернет и СМИ
01:25, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Илон Маск создаст альтернативу «Википедии»

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания xAI перепишет «Википедию» с учетом запрещенной для СМИ информации. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Мы создаем Grokipedia от xAI. Это будет колоссальным улучшением по сравнению с "Википедией"», — отметил он.

По словам Маска, это необходимый шаг на пути к цели xAI — познанию Вселенной.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую онлайн-энциклопедией «Википедия», на миллионы рублей.

В августе 2024 года компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить запрещенную информацию.

