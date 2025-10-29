Bild: Россия уничтожила большую часть газовой инфраструктуры Украины

Грядущая зима грозит обернуться катастрофой для Украины из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Такое развитие событий предрекло немецкое издание Bild.

Утверждается, что только по объектам компании DTEK с начала боевых действий было нанесено 210 ударов ракетами и дронами, из них 54 — по одной электростанции. По данным газеты, около 60 процентов газовой инфраструктуры Украины уже серьезно повреждено.

«Если произойдет коллапс энергосистемы Украины, стране грозит катастрофа. Предстоящая зима будет самой тяжелой», — указано в статье.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) высмеял угрозу президента страны Владимира Зеленского обесточить Москву. Политик записал видео на фоне гостиницы «Украина» в Киеве. Он напомнил, что до 2001 года отель именовался «Москва», и отметил, что сегодня там действительно нет света.