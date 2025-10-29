Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 29 октября 2025Силовые структуры

В Госдуму внесли законопроект о Путинском суде

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о Путинском суде в Чечне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Верховный суд России внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о создании Путинского районного суда в Чечне. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Новый район был создан в Чеченской Республике в июне 2024 года. Тогда же он получил наименование Путинский район.

По информации в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 1 января 2025 года население района составляло 42697 человек. Сейчас на его территории происходит масштабное строительство многоквартирных домов, детских садов, школ и других социальных объектов.

Ранее сообщалось, что в России утвердили создание Путинского суда.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    Радиостанция Судного дня неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости