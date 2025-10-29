В Госдуму внесли законопроект о Путинском суде

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о Путинском суде в Чечне

Верховный суд России внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о создании Путинского районного суда в Чечне. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Новый район был создан в Чеченской Республике в июне 2024 года. Тогда же он получил наименование Путинский район.

По информации в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 1 января 2025 года население района составляло 42697 человек. Сейчас на его территории происходит масштабное строительство многоквартирных домов, детских садов, школ и других социальных объектов.

Ранее сообщалось, что в России утвердили создание Путинского суда.