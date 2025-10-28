Силовые структуры
10:39, 28 октября 2025

В России утвердили создание Путинского суда

ВС утвердил создание суда Путинского района Чечни, проект направят в Госдуму
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России утвердил создание суда Путинского района Чечни. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект утвержден для направления в Госдуму Пленумом Верховного суда России под председательством Игоря Краснова. В новом районном суде Грозного предлагается ввести пять должностей судей и 16 работников аппаратов суда.

По данным агентства, новый район был создан в Чеченской Республике в июне 2024 года. Тогда же он получил наименование Путинский район.

По информации в пояснительной записке к законопроекту, по статистке, по состоянию на 1 января 2025 года население района составляло 42 697 человек. Сейчас на его территории происходит масштабное строительство многоквартирных домов, детских садов, школ и других социальных объектов.

Ранее сообщалось, что ВС России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

