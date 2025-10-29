В Кремле оценили возможность разговора Путина с иностранным лидером

Песков: Разговора Путина и Эрдогана не планируется

Телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в День Турецкой Республики не планируется, российский лидер заблаговременно направил поздравление. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня телефонного разговора не планируется, но, разумеется, было заблаговременно отправлено поздравительное послание президента России», — сказал официальный представитель Кремля.

26 сентября Песков заявил, что Турция как суверенное государство сама будет принимать решения об экономическом сотрудничестве. Таким образом он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Анкаре стоит отказаться от российских энергоносителей.

27 октября об этом также сказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, американская сторона ожидает от Венгрии, Словакии и Турции предоставление, а также реализацию планов по отказу от российских энергоресурсов. На данный момент времени страны не предпринимают никаких действий в этом направлении.