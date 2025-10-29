Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 29 октября 2025Мир

В Кремле оценили возможность разговора Путина с иностранным лидером

Песков: Разговора Путина и Эрдогана не планируется
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в День Турецкой Республики не планируется, российский лидер заблаговременно направил поздравление. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня телефонного разговора не планируется, но, разумеется, было заблаговременно отправлено поздравительное послание президента России», — сказал официальный представитель Кремля.

26 сентября Песков заявил, что Турция как суверенное государство сама будет принимать решения об экономическом сотрудничестве. Таким образом он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Анкаре стоит отказаться от российских энергоносителей.

27 октября об этом также сказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, американская сторона ожидает от Венгрии, Словакии и Турции предоставление, а также реализацию планов по отказу от российских энергоресурсов. На данный момент времени страны не предпринимают никаких действий в этом направлении.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    На Украине признали значительное продвижение российских сил у Красноармейска

    В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости