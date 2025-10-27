Уитакер: Америка ждет отказа Турции, Словакии и Венгрии от российского газа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News заявил о том, что Вашингтон ожидает от Венгрии, Словакии и Турции предоставление, а также реализацию планов по отказу от российских энергоресурсов. В данный момент страны не предпринимают никаких действий в этом направлении.

«И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов», — подчеркнул политик.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия переориентировала поставки нефти и газа с Запада на Восток и Юг. Цивилев добавил, что ситуация, когда одна страна диктует другой условия по развитию энергетики, просто недопустима, страны должны соблюдать принцип мировой энергетической справедливости.