Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:18, 27 октября 2025Экономика

США потребовали от трех стран отказаться от российского газа

Уитакер: Америка ждет отказа Турции, Словакии и Венгрии от российского газа
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: ru.freepik.com

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News заявил о том, что Вашингтон ожидает от Венгрии, Словакии и Турции предоставление, а также реализацию планов по отказу от российских энергоресурсов. В данный момент страны не предпринимают никаких действий в этом направлении.

«И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов», — подчеркнул политик.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия переориентировала поставки нефти и газа с Запада на Восток и Юг. Цивилев добавил, что ситуация, когда одна страна диктует другой условия по развитию энергетики, просто недопустима, страны должны соблюдать принцип мировой энергетической справедливости.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    «Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

    Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

    В России захотели выдавать военнослужащим жилье

    В Москве расцвели ромашки

    Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости