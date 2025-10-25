Экономика
Россия переориентировала поставки газа и нефти с Запада на Восток

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: posteriori / Shutterstock / Fotodom  

Россия переориентировала поставки газа и нефти с Запада на Восток и Юг. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

«Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена», — сказал Цивилев.

Ранее Цивилев призвал к соблюдению принципа энергетической справедливости. Министр назвал недопустимой ситуацию, при которой одна страна диктует другой условия по развитию энергетики.

Перед этим Цивилев рассказал, что Россия будет поставлять Китаю в общей сложности 106 миллиардов кубометров газа в год. По словам главы Минэнерго, это станет «огромной альтернативой» поставкам российского газа в Европу, которая сама решила отказаться от такого импорта.

