В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

Reuetrs: НАТО не считает вывод части сил США из Румынии «чем-то необычным»

НАТО не считает сокращение военного присутствия США в Румынии на 700 человек «чем-то необычным». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб-квартиру Североатлантического альянса.

В военном блоке отметили, что решение является «корректировкой диспозиции американских сил». В НАТО также обратили внимание, что военное присутствие США в Европе остается более значительным, чем за многие предыдущие годы.

В альянсе подчеркнули, что были проинформированы о решении Соединенных Штатов заранее, и что США и НАТО «находятся в тесном контакте, чтобы обеспечить обширные возможности НАТО по обороне и сдерживанию» в Европе.

Ранее Вашингтон уведомил Бухарест, что сократит свое военное присутствие в стране. Там пояснили, что американская сторона прекратит ротацию одной из бригад, часть которой дислоцирована в Румынии.