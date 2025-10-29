Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 29 октября 2025Мир

В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

Reuetrs: НАТО не считает вывод части сил США из Румынии «чем-то необычным»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Inquam Photos / Cornel Putan / Reuters

НАТО не считает сокращение военного присутствия США в Румынии на 700 человек «чем-то необычным». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб-квартиру Североатлантического альянса.

В военном блоке отметили, что решение является «корректировкой диспозиции американских сил». В НАТО также обратили внимание, что военное присутствие США в Европе остается более значительным, чем за многие предыдущие годы.

В альянсе подчеркнули, что были проинформированы о решении Соединенных Штатов заранее, и что США и НАТО «находятся в тесном контакте, чтобы обеспечить обширные возможности НАТО по обороне и сдерживанию» в Европе.

Ранее Вашингтон уведомил Бухарест, что сократит свое военное присутствие в стране. Там пояснили, что американская сторона прекратит ротацию одной из бригад, часть которой дислоцирована в Румынии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    Прораб из Москвы отметил дату рождения в лотерейном билете и сорвал джекпот

    Коровы насмерть затоптали гулявшую с собакой пенсионерку

    Баскетболиста клуба НБА задержали в аэропорту с наркотиками

    Вице-президент США высказался об отношениях с Россией и Украиной

    Дачникам напомнили о возможности сэкономить

    Мужчинам объяснили причины повышенного риска остановки сердца

    На Украине признали значительное продвижение российских сил у Красноармейска

    В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости