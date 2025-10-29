Культура
12:29, 29 октября 2025

В окружении Киркорова отреагировали на обвинения со стороны СБУ

Юрист Кузьмин: Певцу Филиппу Киркорову безразличны обвинения со стороны СБУ
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народному артисту России Филиппу Киркорову безразличны предъявленные ему обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил юрист певца Роман Кузьмин в разговоре с «Абзацем».

Представитель музыканта отметил, что команда Киркорова не располагает официальной информацией об обвинениях в его адрес. Юрист подчеркнул, что исполнителя не беспокоит позиция Украины относительно его персоны.

«Киркоров является гражданином России, патриотом своей страны, и ему будет крайне безразлично, что хочет от него воинствующая и не очень адекватная страна», — сообщил Кузьмин.

Юрист добавил, что также представляет интересы народного артиста России Олега Газманова, который находится под санкциями Киева с 2014 года. По словам Кузьмина, исполнителю это «ультрафиолетово».

28 октября стало известно, что СБУ заочно предъявила обвинения в адрес Киркорова. Отмечалось, что музыканта преследуют из-за его выступлений в Крыму и на территории Донбасса.

