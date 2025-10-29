Экономика
17:24, 29 октября 2025Экономика

В Петербурге ввели новые штрафы для владельцев собак

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон о содержании домашних собак
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в третьем, окончательном чтении приняло закон, который вводит дополнительные требования к содержанию и выгулу собак. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.

Документ закрепляет обязательства владельцев: уборку за питомцами, запрет оставлять животных за пределами места их содержания, а также нормы по нахождению собак на поводке. Для потенциально опасных пород или собак с ростом в холке более 40 сантиметров введен обязательный намордник.

В новых правилах также запрещено присутствие собак в местах проведения уличных мероприятий во время самих выступлений. Право решать, допускать ли животных в магазины, торговые центры и кафе, остается за владельцами этих объектов. Нарушение требований по содержанию домашних собак теперь влечет административную ответственность.

В настоящее время законопроект направлен на подписание губернатору города Александру Беглову.

Ранее стало известно, что россияне в среднем тратят на уход за питомцем от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. Россияне также рассказали, что тяжелее всего для них в заботе о питомце траты на корм и лечение, а также уборка лотка, шерсти и грязи.

