09:20, 29 октября 2025

В пригороде Стамбула рухнула шестиэтажка

AHaber: В пригороде Стамбула рухнула шестиэтажка, под завалами люди
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: ahaber.com.tr

В пригороде Стамбула обрушился шестиэтажный дом, под завалами находятся люди. Об этом в среду, 29 октября, сообщил местный телеканал AHaber.

Речь идет о районе Гебзе в провинции Коджаэли, находящемся в 60 километрах от Стамбула. По информации источника, здание «рухнуло с громким хлопком». Под его завалами в районе второго этажа находятся от пяти до семи человек из одной семьи. В данный момент спасатели занимаются разбором завалов.

Точная причина произошедшего устанавливается. Известно, что неподалеку от разрушенной постройки прокладывают линию метрополитена. Инженер-строитель Наиль Коджабаш, давший комментарий телеканалу, предположил, что здание было либо построено с нарушением инженерных расчетов и принципов, либо в нем провели масштабную перепланировку.

Ранее сообщалось, что в Саратове в аварийном доме обрушились подвальные перекрытия.

