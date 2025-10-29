Бывший СССР
В радиоперехватах ВСУ услышали признания в убийстве мирных жителей

ВСУ в радиоперехватах признались в убийстве и пытках жителей Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области убили мирного жителя, еще одного пытали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиоперехваты.

Из материалов следует, что украинский солдат обратился к командиру с позывным Гидра и сообщил о встрече с тремя мирными жителями — двумя мужчинами и женщиной. В ответ солдат получил приказ забрать у мирных жителей телефоны, а позже доложил, что они гражданские.

«Бондарь Анна Сергеевна, их дом развалило. И второй — Бондаренко Максим Владимирович 17 июля 1989 года рождения. А третий, похоже я его завалил. Получается, один — 200-й, и один — 300-й. У него нога — пятку разбили ему и ляжку [пытали], и женщина», — признался военный.

Ранее Минобороны России сообщило о зачистке населенного пункта в Харьковской области. Речь шла о Петропавловке.

