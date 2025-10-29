Россия
11:36, 29 октября 2025

В России отреагировали на данные о размещении войск Франции на Украине

Волошин: Любые войска на территории Украины будут законной целью для ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Любые войска, которые появятся на территории Украины, вне зависимости от флага будут законной целью для Вооруженных сил России (ВС РФ), заявил сенатор Александр Волошин. Его слова передает ТАСС.

Парламентарий отреагировал на данные о размещении войск Франции на Украине, подчеркнув, что ответственность за последствия подобных решений ляжет исключительно на Париж.

«Французским военным стоит внимательно изучить судьбу иностранцев, которые уже попробовали воевать за нынешний киевский режим. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не жалеют своих, тем более не пожалеют чужих», — обозначил Волошин.

По его словам, ввод французских войск в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не имеет никакого военного смысла, так как не сможет остановить продвижение Российской армии.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла планы Франции по размещению войск на Украине. По некоторым данным, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

