В России прокомментировали возможное возвращение Toyota на российский рынок

Алтухов: Здравый смысл возобладал, если Toyota решит вернуться в Россию

Возвращение автоконцерна Toyota на российский рынок, если оно состоится, не будет простым, считает член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что спрос на машины в России уже удовлетворен во многих сегментах.

«Если концерн решил, что прибыль на российском рынке ему все же важнее мифических репутационных издержек, значит здравый смысл начал возвращаться. Но всем желающим вернуться нужно учитывать, что конъюнктура изменилась. Спрос на машины во многих сегментах удовлетворен», — сказал Алтухов.

Он отметил, что текущая государственная политика последовательно направлена на обеспечение собственного технологического суверенитета, локализации производства, в том числе машиностроительного.

«Сейчас еще и очень дорогие кредиты, и дилеры решают эту проблему индивидуальными предложениями банков с рассрочкой и низким процентом именно для отечественной сборки. Так что такое возвращение, если состоится, простым не будет», — подытожил депутат.

Ранее Autonews со ссылкой на источники сообщал о том, что представители ушедшего из России автогиганта — японского концерна Toyota — провели секретную встречу с крупными местными дилерами. Представитель одной из российских дилерских сетей отметил, что условием проведения новой секретной встречи стал пункт о неразглашении. В ходе нее рассматривались варианты взаимодействия японской марки с дилерами. Однако уточнять, о каких именно способах взаимодействия шла речь, собеседник издания не стал.

Заинтересованность японского концерна в возобновлении бизнес-деятельности на территории России подтвердил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. За последнее время, по его словам, автогигант провел несколько дилерских конференций.

