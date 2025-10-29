Бывший СССР
В России оценили «стоимость» удара по спецназу ВСУ в Мирнограде

Военный эксперт Михайлов: Ликвидация спецназа ГУР стала настоящим ударом для ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Ликвидация в Мирнограде спецназа Главного управления разведки (ГУР) стала настоящим ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Это ощутимый удар для Украины, потому что этот спецназ был очень сильно разрекламирован, в его подготовку вложили большие деньги, а теперь его практически распылили», — раскрыл он.

По словам Михайлова, это знак для Киева, что российские разведчики работают на все 100 процентов.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что командование ВСУ быстро выводит элитные части из боя. Это связано с тем, что российские войска эффективно с ними расправляются.

