В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

«Известия»: ЦБ может опустить ключевую до 13% к концу 2026 года

К концу следующего, 2026, года Центробанк России может опустить ключевую ставку до 13 процентов. Об этом сообщили «Известиям» опрошенные эксперты.

В частности, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин допустил, что к концу 2026-го ставка может оказаться на уровне 11–12 процентов. С оптимистичным прогнозом также выступил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров: по его мнению, показатель опустится до 11,5–12,5 процента.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год. Она напомнила, что Центробанк начал смягчать денежно-кредитную политику с июня, когда ставка снизилась с 21 процента до 16,5 процента.