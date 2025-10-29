Экономика
00:58, 29 октября 2025Экономика

В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

«Известия»: ЦБ может опустить ключевую до 13% к концу 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К концу следующего, 2026, года Центробанк России может опустить ключевую ставку до 13 процентов. Об этом сообщили «Известиям» опрошенные эксперты.

В частности, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин допустил, что к концу 2026-го ставка может оказаться на уровне 11–12 процентов. С оптимистичным прогнозом также выступил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров: по его мнению, показатель опустится до 11,5–12,5 процента.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год. Она напомнила, что Центробанк начал смягчать денежно-кредитную политику с июня, когда ставка снизилась с 21 процента до 16,5 процента.

