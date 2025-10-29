Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 29 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе собака породы аляскинский маламут напала на младенца

В Подмосковье маламут напал на двухмесячного ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pleple2000 / Wikimedia

В Подмосковье маламут напал на двухмесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка собака породы аляскинский маламут напала на грудного ребенка. В результате младенец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сбор шишек закончился для россиянина пулевым ранением.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Самолет больше часа кружил над Сиднеем после двух прерванных посадок

    Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости