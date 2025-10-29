В российском регионе собака породы аляскинский маламут напала на младенца

В Подмосковье маламут напал на двухмесячного ребенка

В Подмосковье маламут напал на двухмесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка собака породы аляскинский маламут напала на грудного ребенка. В результате младенец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сбор шишек закончился для россиянина пулевым ранением.