Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 21 октября 2025Силовые структуры

Сбор шишек закончился для россиянина пулевым ранением

Житель Сургута перепутал сборщика шишек с медведем и застрелил его в лесу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ashley-Belle Burns / Shutterstock / Fotodom

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Сургутского района, который принял мужчину за медведя и выстрелил в него из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) — Югре.

Все произошло 14 октября. Сургутянин собирал кедровые шишки в лесу вместе со своей собакой. Вечером питомец залаял — мужчина решил, что в лесу медведь, и выстрелил в сторону массива из охотничьего ружья. Оказалось, что в 100 метрах от них находился не зверь, а другой сборщик шишек. Потерпевший получил ранение груди и не выжил.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Фигуранту грозит до двух лет колонии.

Ранее Верховный суд отменил приговор охраннику детского лагеря, который два года назад ударил мужчину ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    В России оценили последствия скандального закона о локализации такси

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

    Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости