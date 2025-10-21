Сбор шишек закончился для россиянина пулевым ранением

Житель Сургута перепутал сборщика шишек с медведем и застрелил его в лесу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Сургутского района, который принял мужчину за медведя и выстрелил в него из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) — Югре.

Все произошло 14 октября. Сургутянин собирал кедровые шишки в лесу вместе со своей собакой. Вечером питомец залаял — мужчина решил, что в лесу медведь, и выстрелил в сторону массива из охотничьего ружья. Оказалось, что в 100 метрах от них находился не зверь, а другой сборщик шишек. Потерпевший получил ранение груди и не выжил.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Фигуранту грозит до двух лет колонии.

