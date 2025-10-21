Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

Верховный суд отпустил охранника, ударившего ножом мужчину в палатке в Приморье

Верховный суд отменил приговор охраннику детского лагеря, который два года назад ударил мужчину ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Все произошло летом 2023 года на одном из пляжей в Приморье. Двое мужчин распили алкоголь и поссорились с охранником детского лагеря. Они зашли в его палатку и начали избивать — тогда охранник схватился за нож и воткнул лезвие в одного из них. Пострадавшего не смогли спасти.

Суд признал охранника виновным по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть») УК РФ и отправил его в колонию на шесть лет. Верховный суд встал на сторону мужчины, назвав произошедшее самообороной, и отменил этот приговор.

Охранника освободили из колонии, а дело направили на пересмотр.

