Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:59, 21 октября 2025Силовые структуры

Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

Верховный суд отпустил охранника, ударившего ножом мужчину в палатке в Приморье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Верховный суд отменил приговор охраннику детского лагеря, который два года назад ударил мужчину ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Все произошло летом 2023 года на одном из пляжей в Приморье. Двое мужчин распили алкоголь и поссорились с охранником детского лагеря. Они зашли в его палатку и начали избивать — тогда охранник схватился за нож и воткнул лезвие в одного из них. Пострадавшего не смогли спасти.

Суд признал охранника виновным по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть») УК РФ и отправил его в колонию на шесть лет. Верховный суд встал на сторону мужчины, назвав произошедшее самообороной, и отменил этот приговор.

Охранника освободили из колонии, а дело направили на пересмотр.

Ранее стало известно, что с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным в преступном мире как Япончик, изначально планировали расправиться на мосту на МКАД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    Россияне стали меньше пить

    Женщина забеременела в тюрьме через вентиляцию и была признана виновной

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости