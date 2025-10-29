Россия
19:45, 29 октября 2025

В Совфеде объяснили слова Путина о приглашении иностранных СМИ в зону СВО

Сенатор Волошин: Путин пригласил западные СМИ, чтобы развеять пропаганду Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин пригласил западные СМИ в зону проведения спецоперации (СВО), чтобы развеять пропаганду Киева. Об этом сообщил сенатор Совфеда от ДНР Александр Волошин, чьи слова приводит ТАСС.

«Наш президент открыто приглашает мировые СМИ убедиться своими глазами, что украинские подразделения действительно находятся в окружении, и что котел — это не выдумка, а реальность, скрываемая [Владимиром] Зеленским и его командой для более выгодного положения в глазах западных доноров», — сказал он.

По мнению сенатора, подобная мера является сильным политическим и моральным ходом. Таким образом Москва показывает, что ей нечего скрывать, а также демонстрирует подход к объективному освещению ситуации в зоне боевых действий.

29 октября Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.

