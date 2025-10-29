Мир
14:45, 29 октября 2025Мир

В США назвали главное условие для соглашения России и Украины

Брайен: Россия не согласится на сделку без гарантий безопасности ее территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия не согласится на сделку по урегулированию конфликта на Украине без получения гарантий безопасности своих территорий. Об этом заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен на платформе Substack.

«Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий», — подчеркнул Брайен.

Экс-сотрудник Пентагона также напомнил о высказывании верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, где она обозначила цели ЕС в украинском конфликте. По ее словам, Европа хотела бы достичь раздробления России на несколько государств.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС захвачены военной лихорадкой и активно готовятся к большой войне.

