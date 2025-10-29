Вэнс назвал перепалку с Зеленским своим самым известным событием

Вице-президент Вэнс: Перепалка с Зеленским стала моим самым известным событием

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая произошла в Белом доме в феврале — это «самое известное», что он когда-либо делал. Об этом политик рассказал в интервью The New York Post (NYP).

«Перепалка с Зеленским 28 февраля была, вероятно, самым известным поступком в моей жизни или, может быть, когда-либо в моей жизни (...). Если вернуться к тому моменту, то я был расстроен, потому что мне показалось, что со мной обошлись грубо», — поделился воспоминаниями вице-президент.

Вэнс отметил, что любой иностранный лидер, который приходит в Овальный кабинет, «должен соблюдать правила места, в котором находится».

Ранее Вэнс заявил, что поменял свое мнение о конфликте на Украине. По словам политика, полгода назад он думал, что боевые действия «никогда не закончатся», однако сейчас он верит в скорое окончание украинского кризиса.