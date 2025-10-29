Силовые структуры
14:46, 29 октября 2025Силовые структуры

Военная контрразведка взялась за бывшего начальника подразделения ФСБ России

В Новосибирске контрразведка задержала экс-главу подразделения ФСБ Колина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Новосибирске военная контрразведка задержала бывшего начальника подразделения регионального управления ФСБ России Александра Колина. Об этом сообщает НГС.

Силовика подозревают во взяточничестве. Другие подробности расследования не раскрываются.

Перед уходом в отставку Колин руководил подразделением, осуществляющим контроль и надзор за силовыми структурами региона.

Ранее сообщалось о задержании в Саратове высокопоставленного сотрудника ГАИ по делу о превышении должностных полномочий. Речь идет о руководителе контрольно-профилактического отдела — главном «безопаснике» региона подполковнике Александре Рябове.

