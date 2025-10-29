Военная контрразведка взялась за бывшего начальника подразделения ФСБ России

В Новосибирске контрразведка задержала экс-главу подразделения ФСБ Колина

В Новосибирске военная контрразведка задержала бывшего начальника подразделения регионального управления ФСБ России Александра Колина. Об этом сообщает НГС.

Силовика подозревают во взяточничестве. Другие подробности расследования не раскрываются.

Перед уходом в отставку Колин руководил подразделением, осуществляющим контроль и надзор за силовыми структурами региона.

