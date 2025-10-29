Аналитик Полетаев: ВС России применили новую тактику при штурме Красноармейска

Тактика штурма Красноармейска (украинское название — Покровск) армией России принципиально не отличалась от той, которую применяли при взятии других городов, за исключением одного нового элемента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, как и в случае с другими крупными населенными пунктами в Донбассе, сначала российские войска окружили Красноармейскую агломерацию с трех сторон. Затем — установили огневой контроль над коммуникациями с помощью дронов, что привело к постепенному истощению украинского гарнизона.

«А перед непосредственным штурмом — скрытно [начали] вводить в город пехоту, действующую автономно [от других подразделений]», — сказал Полетаев.

Красноармейск — один из крупнейших центров угольной промышленности Украины. До 2022 года в агломерации проживало около 400 тысяч человек.

Ранее командование группировки «Восток» Вооруженных ВСУ назвало оговоркой слова собственного спикера Григория Шаповала о прорыве российских войск в Димитров, город-спутник Красноармейска. По сообщению пресс-службы, ситуация в городе «полностью контролируется».